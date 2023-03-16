Fenerbahçe ve Sivasspor Avrupa'ya veda etti!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarına çıkan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Sivasspor Avrupa Kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe, 2-0 yenildiği maçın rövanşında Sevilla'yı konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, ilk maçın skoru nedeniyle Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe'nin golünü ilk yarıda penaltıdan Enner Valencia kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fiorentina'ya 1-0 kaybeden Sivasspor, rövanş maçında İtalyan ekibine 4-1 kaybetti.

Sivasspor'un golünü 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.

Fiorentina'nın gollerini ise 44'de Arthur, 62'de Milenkovic, 78'de Sivassporlu Goutas kendi ağlarına gönderdi, 89'da Castrovilli attı.