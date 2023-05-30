Fenerbahçe umutlarını son haftaya taşımak istiyor

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı lacivertliler maçı kazanır, Galatasaray da deplasmanda MKE Ankaragücü'ne puan kaybederse Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyacak.

Maç başladı

İlk düdük çaldı

GOL 2. dakika Arda Güler'den harika pası alan Valencia karşı karşıya pozisyonda golü attı.

3. dakika Antalyaspor tehlikeli geldi. Wright'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklendi. Hakemin kararı değişmedi.

16. dakika Antalyaspor'un bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı.

19.dakika Antalyaspor tehlikeli geldi. Luan Peres topun önüne kendisini atarak atağı kesti. Dönen toptaki şutu İrfan Can Eğribayat kurtardı. Jorge Jesus futbolcularına "sakin" anlamında işaret yaptı.

20.dakika Faul! Antalyaspor rakip sahadan atışı kullanacak.

23. dakika Peres, sol kanattaki İrfan'ı düşündü ancak İrfan topu ıskaladı ve top Antalyaspor'a geçti. Ardından Doğukan'ın sağ kanattan ortasında savunmaya da çarpan topu kaleci İrfan Can kontrol etti.

29. dakika Fenerbahçe'de topu alan Enner Valencia, sağ kanattan topla birlikte ilerlemek isterken yerde kaldı. Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Jorge Jesus, Valencia'nın pozisyonuna kenarda çok sert bir şekilde tepki gösterdi.

30. dakika Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Soldan ceza sahasına giren İrfan'ın ortasında Batshuayi kafayı vurdu. Helton, bu topu güçlükle kurtardı. Ardından top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

34. dakika Sol kanatta topu alan İrfan Can, savunmayı geçemedi. Fenerbahçe sol kanattan korner kullanacak.

36. dakika Fenerbahçe'de topu alan İrfan Can, Veysel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

41. dakika Fenerbahçe sol kanattan geldi. Luan Peres, topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı. Bu ters kanada açıldı ve Antalyaspor'da kaldı.

43. dakika Arda'nın sağdan kullandığı kornerde Szalai'nin kafa vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Fenerbahçe yine korner kullanacak.

45. dakika Szalai'nin rakip ceza sahasına gönderdiği topta Valencia'nın kafa vuruşu Helton'da kaldı.

İlk yarı sona erdi