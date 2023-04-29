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Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, 45+5'te kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ve Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İrfan; Osayi, Serdar, Samet, Peres; Arao, İrfan, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro 11'ini sahaya çıkardı. 

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare 11'ini sahaya çıkardı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı lacivertliler maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirdi. Fenerbahçe bu maçın ardından puanını 67 yaptı.

Fenerbahçe'nin gollerini 22'de Diego Rossi, 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 76'da Caicedo'dan geldi.

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