Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı!

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ve Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İrfan; Osayi, Serdar, Samet, Peres; Arao, İrfan, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro 11'ini sahaya çıkardı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare 11'ini sahaya çıkardı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı lacivertliler maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirdi. Fenerbahçe bu maçın ardından puanını 67 yaptı.

Fenerbahçe'nin gollerini 22'de Diego Rossi, 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Sivasspor'un tek golü ise 76'da Caicedo'dan geldi.