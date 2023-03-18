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Fahiş kira artışı yapan ev sahibi gözaltına alındı!

  Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin kirasını 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi Emin Ç., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi'nde, 4 yıl önce Aynur K., Emin Ç'nin evini kiraladı.

Kirayı 800 liradan 5 bin liraya yükseltti

Emin Ç, kira bedelini bu yıl 800 liradan 5 bin liraya yükseltmek istedi.Aynur K, ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler, şikayet üzerine ev sahibi Emin Ç'yi gözaltına aldı.

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