Bugün saat 18:00'de başlayan ABD'deki dava sürecinde Eylem Tok için mahkemeden karar çıktı.

ABD mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelilerinden Eylem Tok'un duruşmasını 27 Haziran’a ertelerken tutukluluğunun devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

17 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur, 1 Mart’ta İstanbul Kemerburgaz'da yol kenarında bekleyen gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olmuştu.

Anne Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırmıştı.

Posta’da yer alan habere göre; Türkiye'nin talebi ile haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne-oğul firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdi. Önce New York'a giden Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçti.

SEKİZ AYRI TELEFON HATTI

Anne-oğul son olarak Massachusetts eyaletinin Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti. Eylem Tok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.

EVE BASKIN YAPILDI

Bu restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve döndü. Polis eve baskın düzenleyip anne-oğulu yakaladı. Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport bulundu. Tok'un yanında 5 bin dolar nakit vardı. Evde yapılan aramada da 46 bin dolar ele geçirildi.

EYLEM TOK'UN PARA TRAFİĞİ

Eylem Tok'un para trafiği de mercek altına alındı. Paraların ABD ve Türkiye dışında üçüncü bir ülkeden transfer edildiği belirlendi. 8 silahlı polis, rezidansta hiçbir direnişle karşılaşmadı ve anne-oğlu gözaltına aldı.

"BEN ANNEYİM, KATİL DEĞİL"

Eylem Tok'un o sırada "Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim" dediği öğrenildi. Anne-oğul bugün Boston'da mahkemeye çıkacak. İade sürecinde Tutuklu kalıp kalmayacaklarına karar verilecek.

"EYLEM TOK'UN İŞLEDİĞİ BİR SUÇ YOK"

Eylem Tok'un ABD'de çok sayıda avukat ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Tok, sonunda avukat olarak Brendan Kelley'i seçti. Kelley, müvekkillerinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi ve "Burada Eylem Tok'un işlediği bir suç yok. Oğlu Timur ise ABD vatandaşı ve bir suçu varsa bu ülkede yargılanmalı" dedi.

ANNE-OĞUL TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

17 yaşındaki Cihantimur’un ABD vatandaşı olduğu için Türkiye’ye iade edilemeyebileceği belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ile ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmanın 4. maddesine göre, taraflar kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamıyor. Ancak ABD, yerinde gördüğü takdirde kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkili. Bu durumda vatandaşı Cihantimur’un iadesinde son sözü ABD söyleyecek.

ANNE SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

Oğlunu yurtdışına kaçıran anne Tok’la ilgili ise farklı bir durum daha var. Tok’un pasaport süresinin Kasım 2024’te dolacağı, iade sürecinin uzaması halinde “Seyahat belgesi geçersiz kişi” statüsüne düşeceği kaydedildi. Bu durumda anne Tok’un ABD tarafından deport (sınır dışı) edilebileceği savunuluyor.