Eurovision'dan skandal Filistin kararı!

Göteborg Post gazetesine EBU tarafından yapılan açıklamada, şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtildi.

İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan de polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.

Serbab Erener, Eurovision'a yine de gidecek mi?

Diğer taraftan ise 2003 yılında Eurovision'a Türkiye adına katılarak birinci olan Sertab Erener, geçtiğimiz ay bu yılki Eurovision'da sahne almak için davet almıştı. Davet sonrası açıklama yapan Erener, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını ve "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu İsveç'te seslendireceğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlara da tepki gösteren Erener'in Eurovision'un skandal Filistin kararı sonrası yarışmada sahne alıp almayacağı merakla bekleniyor.