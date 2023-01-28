Esed rejiminin kimyasal silah kullandığı bir kez daha tescillendi!
Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) Soruşturma ve Tespit ekibi tarafından Esed rejiminin Suriye’de kimyasal silah kullandığı tespit edildi.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) Soruşturma ve Tespit ekibi açıkladığı üçüncü raporunda, 7 Nisan 2018 tarihinde Douma’da vuku bulan klor gazı saldırısının, Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiğini ve sorumluluğun rejime ait olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye, BM ve KSYT başta olmak üzere, Suriye’de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir.” açıklamasında bulundu.
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