Esed rejiminin kimyasal silah kullandığı bir kez daha tescillendi!

Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) Soruşturma ve Tespit ekibi açıkladığı üçüncü raporunda, 7 Nisan 2018 tarihinde Douma’da vuku bulan klor gazı saldırısının, Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiğini ve sorumluluğun rejime ait olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye, BM ve KSYT başta olmak üzere, Suriye’de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir.” açıklamasında bulundu.