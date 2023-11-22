AjansHaber.com.tr Yaşam 3 ilde 146 yerleşim yerine ulaşılamıyor!

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 146 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 146 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 138 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da da 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun tipinin yaşandığı yüksek rakımlı köylerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

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