Erdoğan-Putin görüşmesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya yönetimine desteğini ilettiği belirtildi.
Kremlin Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti”
Wagner güçlerinin Moskova'ya ilerlemesinin ardından tüm dünyanın gözü kulağı Rusya'daydı.
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