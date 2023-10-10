Erdoğan: AB'ye tam üyelik dışında hiçbir alternatifi kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İlişkilerimizi daha da geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz. Görüşmelerde, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin devam edilmesini gerektiğini belirttik. 1 Ekim'deki terör saldırısında terörü kınayan Şansölye'ye teşekkür ederim. Sayın Şansölye, Gazi Meclis'i ziyaret ederek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidinin ciddiyetine şahit oldu. Düzensiz göçle mücadelede, ülkemizin öncü konumu bunun Avrupa'nın güvenliğine sunduğu katkılar herkesin malumudur."

"İçişleri bakanlarımız görüşmelerinde hem bu alandaki iş birliğini hem de terörle mücadeleyi ele aldılar. Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hacmimizi, 5 milyar dolara çıkarma hedefi üzerinde durduk. Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yaptığı yatırımlar 11 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımı 716 milyon dolardır. İş formuna katılara iş insanlarımızla doğrudan temas sağlaması da güzel bir teşvik unsurudur."

"Avrupa'nın bütünleşmesi, Türkiye'nin üyeliği ile tamamlanacaktır"

"Gelecek sene Türkiye ile Avusturya arasında 100. iş gücü anlaşmasının ise 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu anlamlı yıldönümlerinin layıkıyla anılması için gereken çalışmaları müştereken gerçekleştireceğiz. Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğimizi özellikle vurguladım."

"Nihai çözüm, bağımsız Filistin Devletidir"

"Kıymetli dostumla Ortadoğu'daki ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ele aldık. Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi Filistin-İsrail sorununun nihai çözümüyle mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Ukrayna'da savaşın sonlandırılması için diplomasinin altını çizdim. Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılmasına dair bilgiler verdim. Yakın diyaloğu sürdürme konusundaki kararlığımızı karşılıklı vurguladık."

"Putin'le görüşeceğim"

"Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Görüşmeleri Körfez ülkeleriyle devam ettireceğiz. Bu görüşmeleri Körfez ülkeleri dahil geliştirerek devam edeceğiz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz."

"Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz."

İsrail-Filistin çatışmasının yayılması

"Kararlarımızı verirken adil karar vermemiz gerekiyor. Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir, İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada sadece Hamas'ın 750 civarında ölüm, 2bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım."

"Tabii ki de İsrail tarafından ölü ve yaralılar var. Fakat buraya nasıl geldik? Yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı. Gazze'ye su verilmiyor? Hani insan hakları? Elektrik verilmiyor? Hani insan kaynakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz Gazze'de hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Acımasızca ibadethaneler hastaneler vuruluyor. Kimse buna bir şey söylemiyor. ABD uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var? Ne yapmaya geliyor?"

"Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var. 23 üs... Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? İşinize geldiği zaman ortak. ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun Ortadoğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim."

"Bu endişemiz bizim çok büyük durumda. 1 haftada 15 günde bu işin biteceği kanaatinde değilim. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölge ve dünya liderleriyle görüşmelerimizi yapıyoruz. Nasıl arabuluculuk yaparız? Nasıl savaşı durdururuz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Temennimiz o ki bir an önce savaşı durduralım ve bölge sükunete kavuşsun."