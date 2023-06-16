Enflasyon ve dolar tahmini değişti!

Merkez Bankası'nın haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi yayımlandı.

Enflasyon beklentisi yükseldi

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 37,17'den yüzde 38,55'e yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 29,84'ten yüzde 30,65'e çıktı.

Yıl sonu dolar tahmini 26,18 TL

Ankette yıl sonu dolar tahmininde belirgin bir yükseliş görüldü. Önceki ankette 23,08 olan dolar tahmini 26,18 seviyesine çıktı.

Faiz politikasına yönelik tartışmalar sürerken artış beklentileri ankete de yansıdı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56'ye yükseldi.