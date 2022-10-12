AjansHaber.com.tr Gündem Endonezyalı pilot THY kabin ekibine saldırdı!

Endonezyalı pilot THY kabin ekibine saldırdı!

Sarhoş olduğu belirlenen, kabin memuruna yumruk ve tekme atan yolcunun Endonezya'daki bir hava yolu şirketinde pilotluk yaptığı belirlendi

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Jakarta seferini yapan tarifeli uçağı, olay çıkaran bir yolcunun kendisini uyaran kabin memuruna saldırması nedeniyle Endonezya'nın Medan kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin "TK 56" sefer sayılı "Boeing 777-300" tipi uçağı, dün İstanbul'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gitmek üzere 2'si bebek toplam 336 yolcusuyla hareket etti.

Sefer sırasında Endonezyalı bir yolcu, davranışlarıyla uçaktakileri rahatsız etti. Yolcuların durumu haber vermesi üzerine kabin ekibi alkollü olduğu öğrenilen ve sorun çıkarmayı sürdüren yolcuyu uyardı.

Bunun üzerine uçuş ekibine saldıran yolcunun parmağını ısırdığı kabin memuruna da yumruk ve tekme atması nedeniyle pilotlar acil iniş kararı aldı.

Uçak, Endonezya'nın Medan kentindeki Uluslararası Kualanamu Havalimanı'na iniş yaptı. Saldırgan yolcu, polis tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesi meslektaşları tarafından yapılan kabin memurunun tedavisine başkent Jakarta'da devam edileceği öğrenildi.

Uçak, daha sonra diğer yolcularıyla Jakarta'ya hareket etti.

Saldırgan Endonezyalı hava yolunda pilot

Endonezya basınında geniş yer alan haberlerde, uçakta olay çıkaran Muhamad Jhon Jaiz Boudewijn (48) isimli yolcunun Endonezya'da bulunan bir hava yolu şirketinde pilot olarak çalıştığı bilgisine yer verildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kadir Gecesi alkollü paylaşım davasında karar!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi!
Erdoğan'dan esnaf ve öğrencilere müjde!
Kadıköy'deki patlamada DEAŞ şüphesi!
Silahlı tartışmada arada kalan babasını vurdu
Kadıköy'de bir binada patlama oldu!
Motorine indirim geliyor!