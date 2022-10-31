Elon Musk'tan Twitter Aidatı!

Elon Musk, aylarca süren yasal çekişmenin ardından geçen hafta Twitter’ın 44 milyar dolarlık devralmasını tamamladı. Musk’ın Twitter Blue aboneliğini aylık 5 dolardan (yaklaşık 93 lira) 20 dolara (yaklaşık 372 lira) çıkarmak istediği belirtildi. Ayrıca Twitter Blue aboneliğinin mavi onay işareti sahiplerine zorunlu kılınacağı da aktarıldı. Böylelikle, platformda onaylı hesaba sahip herkesin yılda yaklaşık 240 dolar (yaklaşık 4 bin 500 lira) ödemesi gerekecek.

Twitter Blue aboneliği

The Verge adlı internet sitesinin haberine göre sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk, mavi onay işaretini sadece ücretli bir abonelik sistemi olan Twitter Blue kullanıcılarına açacak. Twitter Bleu aboneliğinin fiyatı ise aylık 5 dolardan (yaklaşık 93 lira) 20 dolara (yaklaşık 372 lira) çıkarılacak.

Habere göre, Musk'ın Twitter yazılımcı ekibine ilk talimatı, kullanıcıların mavi bir onay işareti satın almalarını sağlayan yeni bir ve aylık 19,99 dolar (yaklaşık 372 lira) ödeyecekleri yeni bir Twitter Blue katmanı oldu.

Hali hazırda mavi onay işareti olanlar da ücret ödeyecek

Haberde Musk'ın ayrıca, zaten mavi onay işareti olan kullanıcılardan bunu korumak için aylık ücret almayı da düşündüğü belirtildi. Buna göre, Twitter’da sosyal medya fenomeni olmak, ya da mavi tıklı onaylanmış bir hesaba sahip olmanın fiyatı için yılda 239,88 dolar ödeme yapması gerekecek.