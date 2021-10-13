Elon Musk'tan Bezos'a gümüş madalya şakası

Dünyanın en zengin insanları listesinde ilk sıraya yerleşen Elon Musk, ikinci sıraya gerileyen rakibi Jeff Bezos'un attığı bir Twitter mesajının alında, gümüş ikincil madalyası emojisi gönderdi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçip dünyanın en zengini olunca "Ona gümüş madalya ve dev bir 2 figürü göndereceğim" diyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk "sözünü tuttu."

Musk, 11 Ekim'de Bezos'un attığı bir tweet'e ikincilik madalyası emojisi gönderdi.

Bezos, şirketin ilk günlerinde kendilerine inanmayanlara yanıt olarak sosyal medyadan "Bugün, Amazon dünyanın en başarılı şirketlerinden biri vetamamen farklı iki sektörde devrim yarattı" diye yazdı.

Tesla ve Spacex’in kurucusu Elon Musk, Bezos'un Amazon'un başarısı hakkındaki tweetine gümüş madalya emojisi ile yanıt verdi.