Ege ve Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara bölgeleri için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde Ege'de kuzey ve kuzeydoğu ile güney ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın, Marmara'da aynı gün gece saatlerinde, Ege'de ise 19 Temmuz Salı günü geceden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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