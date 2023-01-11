Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

İç Ege'nin Yüksekleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, günün ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, bugün akşam saatlerinden sonra Akdeniz'in batısında etkisini kaybedecek, doğusunda cumartesi sabah saatlerine kadar devam edecek.

Ege'nin iç kesimleri ve Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya, Isparta ve Burdur'da görülecek sağanağın kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Ege'nin iç kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanağın ise bugün gece saatlerinden itibaren Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir’in güneydoğusunda kuvvetli, Denizli'nin güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Açıklamada, vatandaşların başta Antalya ile Konya karayolundaki geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.