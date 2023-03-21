Dünya yıldızından Cimbom'a sözleşme cevabı!

Süper Lig'de lider olan Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Yeni sezonun transfer planlaması için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, bu doğrultuda Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre ise Arjantinli golcüden sözleşme uzatma konusunda yönetime yanıt geldi.

Golcü futbolcunun yönetim ile yaptığı görüşmede, "Şu anda transfer konusunu kafama takmıyorum. Sezon sonunda görüşelim" diyerek Cimbom'a kapıları kapatmadığı öğrenildi.

Dev kulüpler Icardi'nin peşinde

Galatasaray'da forma giydiği 15 karşılaşmada 9 gol 6 asist üreten Arjantinli yıldıza Serie A ekiplerinden Roma, Milan, Juventus, La Liga'dan ise Atletico Madrid'in ilgisi bulunuyor.