Dominik'te skandal! Yarışmacının abisi adaya yemek gönderdi

Acun Ilıcalı, dün akşam ekranlara gelen bölümde yaşanan olayı izleyiciyle paylaştı.

Skandal olayda yarışmacı Aysu Keskin'in ailesinin organize şekilde düzenlediği oyun ortaya çıktı.

Ilıcalı, Aysu Keskin'in ağabeyinin İstanbul'dan Dominik'e organize bir şekilde yiyecek göndermeye çalıştığını söyledi. Ilıcalı, Aysu Keskin 5 ödülden faydalanamayacağını da belirtti.

"Anlamıyormuş gibi yapma"

Ilıcalı yarışmacıya şu sözlerle yüklendi:

"Sıcak bakmayacağımız bir konu. Öyle bir bakıyorsun ki alakam yok gibi. Çok anlamıyormuş gibi de yapma. Anlamaya çalış. Biz burada yarışma yapıyoruz film çevirmesine gerek yok yarışmacıların."