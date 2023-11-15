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Doktor evinin bahçesinde ölü bulundu

Trabzon'un Arsin ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 57 yaşındaki Cengiz Çolak, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Trabzon'un Arsin ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 57 yaşındaki Cengiz Çolak, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki evine dönmeyince yakınları Çolak'ı aramaya başladı.

Çolak'ın evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çolak'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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