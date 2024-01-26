Doğu Anadolu kara teslim!

Bingöl'de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Malatya'da 21 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçelerinde kar nedeniyle 21 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, kent merkezi, ilçeler ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmaları 7/24 esasına göre yapılıyor.

İlçelerden Akçadağ'da 6, Darende'de 15 olmak üzere 21 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de kaldırımlarda temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

Van'da 2 gün önce etkili olan yoğun kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 26 yerleşim birinin yolu kapandı.

Söz konusu yolların açılması için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, diğer yollarda da genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Hakkari

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde dünden bu yana 89 yerleşim birinin yolundan 72'si, karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla açıldı.

Ekipler, kapalı 17 köy ve mezra yolunu da açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 266 köy yolundan 259'unun açıldığını belirtti.

Kurtkan, kapalı olan 7 köy yolunun açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 2 gün önce etkili olan kar yağışının ardından kapanan 241 köy yolunun tamamını açtıklarını belirtti.

Yollarda genişletme çalışmasının devam ettiğini aktaran Yentür, kentte meydana gelebilecek acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Erzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Tekman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Erzurum-Tekman kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.

İlçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.