Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile ortak açıklama yapıyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mısır ile karşılıklı büyükelçi atanması kararı

"Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim.

Mısır ile bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız."

"Cumhurbaşkanları düzeyinde zirvenin kurulması da söz konusu olacak"

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise şunları söyledi:

"İlişkilerimizin karşılıklı olarak gelişmesini ve en yüksek seviyeye gelmesini istiyoruz. Bu, herkese yararlı olacak. Her iki ülkeyi bağlayan tarihi ilişkiler mevcuttur, bu ilişkileri daha ileri düzeye taşımalıyız.

İlişkiler ve temaslarımız hızlı şekilde gelişiyor. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin kurulması da söz konusu olacak. Güçlü bir siyasi irade var arkamızda, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için.

İsrail'in saldırılarını durdurmamız lazım. Filistinlilerin mallarına mülklerine saldırıyorlar. Bunların önlenmesi gerekiyor."