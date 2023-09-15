Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Tan Sağtürk atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, üst kademe devlet yöneticiliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında balet Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, üst kademe devlet yöneticiliklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığında Üst Kademe Kamu Yöneticiliğine atanan isimler şöyle: Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına Hafız Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sedide Akbulut, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Remzi Bircan, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Cafer Tayyar Doymaz, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mahmut Özdemir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bünyamin Kahraman, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Irmaklı, Diyanet Akademisi Başkanlığına ise Enver Osman Kaan.