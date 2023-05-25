Dev derbinin tarihi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftada Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinin tarihi belli oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
3 Haziran Cumartesi:
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Yorumlar