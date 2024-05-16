Derbinin hakemi belli oldu!

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile, Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atandı.

Haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN

17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman

18 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler

19 MAYIS PAZAR

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

GALATASARAY'A BERABERLİK YETİYOR

Galatasaray, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde üst üste ikinci, toplamda 24'üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile evinde, 38. haftada ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.