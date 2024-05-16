Derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 37'nci haftasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile, Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atandı.
Haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:
YARIN
17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman
18 MAYIS CUMARTESİ
19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler
19 MAYIS PAZAR
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
GALATASARAY'A BERABERLİK YETİYOR
Galatasaray, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde üst üste ikinci, toplamda 24'üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, 37. haftada Fenerbahçe ile evinde, 38. haftada ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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