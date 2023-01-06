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Derbinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı. Dev maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

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