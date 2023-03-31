Depremde 65 kişiye mezar olan İsias Otel ile ilgili yeni gelişme!

Depremlerden etkilenen Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının statik proje müellifi ve fenni mesulü Erdem Yıldız tutuklandı. İsias Otel depremde, KKTC'den turnuva için kente gelen öğrencilerle turizm rehberlerinin de aralarında bulunduğu 65 kişiye mezar olmuştu.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

65 kişi yaşamını yitirmişti

Depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına alarak kente getirdi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Erdem Yıldız, cezaevine gönderildi.