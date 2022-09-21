AjansHaber.com.tr Gündem !Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü!

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü!

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Vali Atik,'in yaptığı açıklamada Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türk balının ihracatı yüzde 80 arttı!
Polise silahlı saldırı! 2 memur yaralandı!
Hatay'da "POS tefeciliği" operasyonu
Kurum'dan sosyal konut projesinde indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağırı!
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü gözaltında!
FETÖ'nün firari mahrem imamı 5 yıl sonra yakalandı