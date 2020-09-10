Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'ı salladı

TRT 1 ekranlarında beş sezon boyunca Diriliş Ertuğrul olarak yayımlanan ardından final yapmasıyla ATV ekranlarında Kuruluş Osman olarak devamı niteliğinde yayımlanan dizide başroller de Engin Altan Düzyata iken Burak Özçivit olarak değişmişti.

Düzyatan'ın hayran kitlesi yeni dizi Kuruluş Osman'da da görmek istese de bu mümkün olmadı fakat Kuruluş Osman dizisine Engin Altan Düzyatan haricinde birçok ünlü isim katıldı.

Yeni sezona bomba bir hazırlık yapan Kuruluş Osman dizisi resmen transferlere doymadı ve her hafta bir yeni oyuncunun dizinin kadrosuna katıldığını belirtti.

Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncularından biri ise ortalığı fena salladı usta oyuncu Cüneyt Arkın, dizinin kadrosuna katıldı.

Dün akşam ilk kez yeni sezon fragmanı yayımlanan Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın'ı gören seyirci sevinçten havalara uçtu.

Sosyal medya platformu Twitter'da usta oyuncu Cüneyt Arkın en çok konuşulan isim haline geldi ve herkes uzun bir sürenin ardından yeniden televizyon ekranlarında Cüneyt Arkın'ı görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım fragmanına "Vaktidir gayri, iz sürüp yol açıp devlet olma vaktidir" sözleri de damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın fragmanı da sosyal medyada beğeni topladı. Öte yandan dizinin kadrosuna katılan yeni isimler ise şu şekilde yerini aldı: