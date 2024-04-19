Cevdet Yılmaz: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyiz

Cummhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Cevdet Yılmaz cari açığın yarı yarıya azaldığını belirtti ve "Türkiye'nin döviz ihtiyacı düştü" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Yılmaz, "Enflasyonu düşürmekte kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek." ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyatlarla mücadele konusuna özel parantez açan Cevdet Yılmaz, yasal önlemlerin alınacağını ve yaptırımların caydırıcı hale geleceğini belirtti.

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"

Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var." dedi.