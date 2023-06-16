Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde reform sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi Karne Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda bilgili kültürlü, ahlaklı ve vicdanlı, geleceğimize daha umutla bakıyoruz."

"Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe yarınlarımıza olan inancımız katlanarak artıyor. Evlatlarımızı emeanet ettiğimiz öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin omurgasıdır. Sadece bilgiyi aktaran değil öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran kaşiftir öğretmen. Bilgi ve tecrübeleri ile evlatlarımızı hayata hazırlayan rehberdir."

"Öğretmenliğin itibarını artıracak projeleri yakında açıklayacağız"

"Bu ülkenin vatandaşı olmaktan şeref duyacağız. Okuyacağız araştıracağız sorgulayacağız çalışacağız köklerime sahip çıkacağız. Bunları yaparsak kimse bizim önümüzü kesemez yarının Türkiye’si sizlerin omuzlarında yükselecek. Türkiye Yüzyılı için gece gündü çalışacağız."

"Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız."

"İlk emri oku olan inancın mensupları olarak hikmeti, ahlakı aşılayan öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz. Tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, herkese iyi tatiller diliyorum"