Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi adım adım beraber şekillendireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması'ndaki konuşmasında, deprem bölgesindeki ilk ziyaretine tekrar gençlerle başlamak istediğini belirtti.

"Sizlerden aldığımız enerjiyle destekle Adıyaman'ıyla Kahramanmaraş'ıyla Hatay'ıyla Gaziantep'iyle Malatya'sıyla Sivas'ıyla deprem bölgesi şehirlerimizi yeniden gezeceğiz." diyen Erdoğan, ülkenin yaşadığı en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinden itibaren bölgede olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Tabii biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksiğe, hiçbir gecikmeye mani olmaması için çalışıyoruz." diye konuştu.

'TEKNOFEST gençliği' dedik. Sadece son etkinlikteki yarışmalara 1 milyon gencimizin iştirak ettiği haberiyle sevindik. 'Türkiye Yüzyılı gençliği' dedik. Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık. 'Özgüven sahibi gençlik' dedik. Spordan bilime her alanda dünyanın dört bir yanında onların başarılarıyla gururlandık. Bugün de burada 1500 gencimizle birlikteyiz."

Adıyaman'da kütüphanesiyle, atölyeleriyle, spor alanlarıyla, derslikleriyle, Özbek çadırlarıyla adeta bir hayat okulu kurulduğunu belirten Erdoğan, kültür, eğitim ve destek kampının çocukların ve gençlerin hem eğitimlerine destek verdiğini hem de onları hayata hazırladığını kaydetti.

"Türkiye'yi adım adım beraber şekillendireceğiz"

Mesleki eğitimde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini, bir dönem kasıtlı şekilde örselenen, itibarı sarsılan, cazibesi ortadan kaldırılan mesleki eğitimin yeniden hak ettiği yere getirildiğini belirten Erdoğan, kamptaki etkinliklerin bile gençlerin çağın ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirmek için ne kadar iştahlı olduğunu göstermeye yeterli olduğunu söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde gençlerimizin önündeki alternatifli eğitim imkanlarını sadece genişletmekle kalmayacak aynı zamanda dünya ile rekabet edecek şekilde kaliteyi de yükseltmeye odaklanacağız.

Geçmişte yetişmiş insanlarını dışarıya kaptıran Türkiye'den, artık hem kendi evlatları hem de dışarıdan yetişmiş bireyler için cazip bir ülke haline geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım beraberce şekillendireceğiz.

Gençler unutmayın, hep söylüyorum. Biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olarak vazifem sizlere hayallerinizi, en kolay şekilde hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır."

"Sizlere ülkemizi bırakacak, yolumuza devam edeceğiz"

Programda bir genç Erdoğan'a, "Türkiye Yüzyılı'nda gençlere yönelik altyapının geliştirilmesine yönelik hedefleriniz nelerdir?" sorusunu yöneltti.

Bu konuya ilişkin şu anda attıkları adımlarda, gençleri gerek üniversitelerde ardından da süratle Türkiye'nin geleceğinde görev üstlenecek kabiliyette yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bunu yapacağız ki bizler de Türkiye Yüzyılı'nı siz gençlerimize özgüven içerisinde teslim edelim. Bizim buralara tabii kazık çakacak halimiz yok. Biz de size güvenle bakacak, ondan sonra artık 'Türkiye emin ellerdedir' diyeceğiz. Sizlere ülkemizi bırakacak, yolumuza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Bahçeli ve Erbakan da gençleri selamladı

Program kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da gençlere hitap etti.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir döneminde gençlerle beraber olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da buluşmanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, deprem bölgesindeki vatandaşlarla, özellikle de gençlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık yaşadığını ifade etti.