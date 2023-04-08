Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışı için buradayız.Metro hattımızın İstanbulumuza kazandıran Ulaştırma Bakanlığımızı tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum." ifadelerinde bulundu.

Erdoğan, "Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu şehri kalbimizin her hücresiyle seviyoruz. Kimse kusura bakmayın, İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün be gün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. İstanbul'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz." dedi.

Erdoğan konuşmasında, "Havasını birlikte soluduğumuz İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için, İBB yapmadığı için devraldı. 3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te verecek İstanbul. Şimdi 14 Mayıs'ta seçimlerde bunlara dersini vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

"İBB yolu da yapmamıştı"

Erdoğan, "Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içerisinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın testlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz.

Metro istasyonlarımızın tasarımlarını özgün bir anlayışla düzenledik. Sembol mekanlar da kazandırmak istedik. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağında özel atrium inşa ettik. Yer altında bekleyen yolculara sıcak bir atmosfer sunduk.

Kent merkeziyle, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında ulaşım artık daha hızlı olacaktır. Biliyorsunuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da İBB yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşımalarla entegre ederek, İstanbul Havalimanı dahil kolayca ulaşımını sağladık. Başakşehir size bu yakışır." dedi.

"Birileri metro hatlarına beton döküyor"

Erdoğan açıklamasında, "Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına biliyorsunuz ne yapıyorlar? Beton döküyorlar, beton. Bakanlığımız ise 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da raylı sistem ağı 324,5 kilometreye ulaştı.

Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar, biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluğu bilerek çalıştık. Biz bu şehre aşığız, biz bu şehrin dertlisiyiz. Bundan sonra da eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla seccadeye basması hakkında ise, "Birileri seccadelerin üstüne ayakkabı ile basabilir, ne yapalım. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem.

Ramazan sadece bereketi ile değil aynı zamanda sevinciyle de gelir. Bu sene deprem afeti sebebiyle ramazanı buruk yaşıyoruz. Kalbimizin bir yanı buradaysa diğer yanı da deprem bölgesindedir." dedi.

Depremzedeler için konut inşaatı hakkında da konuştu

Erdoğan, "Deprem bölgesinde 650 bin konut ve köy evi yapacağız. 1 yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiye kadar afetlerin tamamında bunu yaptık. Tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturduk.

Buradan iddia ile söylüyorum; Türkiye'de böylesi büyük bir afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Nasıl at binenin, kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Bütün bu yatırımlar İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar. Pazartesi günü uçak gemimizi devreye alıyoruz. Yarın Pendik'teyiz orada da açılışımız var. Birileri laf biz ise iş yaparız.

Kendi aralarında her gün kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8'li, 9'lu olabilir. 4 yavru CHP'nin yanında yer aldı. Biz milletimizle buradayız. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun. Hepinizin bayramı şimdiden mübarek olsun." diyerek sözlerini noktaladı.