Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Odamızın 140. yılı özel ödüllerini takdim edeceğimiz isimleri ve kurumları takdir ediyorum. Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük kurumu olan bu odamız faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye hangi dönüşümlerden geçtiyse İTO'da benzer durumlar yaşamıştır. İTO da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir kurumdur.

Koronavirüs salgını döneminde iş dünyamızın bu krizden en az şekilde etkilenmesi için İTO ile çalışmalar sürdürdük.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizde en büyük desteği İTO'dan bekliyoruz. Gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin ticaret insanlarını iş dünyamızın elemanları olacaktır. Kardeşlerim yapacak çok işimiz var, bunları da sizlerle birlikte başaracağız. Emeğinizin, gayretiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin son 20 yılında en önemli kalkınma adımlarını gerçekleştirirken aynı zamanda birçok tuzakla saldırıyla mücadele ettik.

Önceleri finans mekanizmaları ile yürütülen saldırılar 2018'den beri Türk ekonomisine saldırı açıkça yapılmaktadır. Alternatif bir ekonomi politikasını hayata geçirdik. Türkiye ekonomi modelinin hedefi, ülkemizi yatırım, istihdam ve cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Önce salgın, ardından Rusya-Ukrayna savaşı tüm dengeleri kökünden sarsmıştır. Bizi en ağır şekilde eleştirenler bile şimdi geldiğimiz noktada bizimle birleşmişlerdir.

Faiz enflasyon dengesi

Semerkand Zirvesi'nde ve ABD'de Türkevi'nde yaptığımız liderle görüşmelerde bunu gördük. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkevi'nde liderleri misafir ettik ve dünyadaki gelişmeleri görüştük. Bu imkanları bize bahşeden Allah'ımıza şükürler olsun. 20 yıldır çalışıyoruz ve oluyor, daha nice nice yatırımlarımız olacak.

Faiz, enflasyon ve kur dengelerinin aslında hiçbir şeye çözüm sağlamadığını gördük. Enflasyonu faiz oranlarını sabitleyerek kontrol altına almayı artık kimse konuşmuyor. Sayın Putin bizzat, geçmişte yüksek faizi savunurken o da faizi düşürmeye başladı ve 8,6'ya kadar indirdi.

Müjde üstüne müjde

İlk müjdemiz çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamlarının değiştirilmesiyle ilgilidir. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek faturaları da vergi istisnası kapsamına girecektir. İşverenlerin üzerinden işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz.

Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi ve prim yükü kaldırılmasıyla ilgilidir. 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik doğalgaz ve ısınma giderinin 1000 liraya kadar olan kısmı gelir vergisi ve sigorta kesintisinden muaf tutuyoruz.

Yurt dışında çalışanlara ilişkin de müjdemiz var. Yurt dışında inşaatlarda Türk işçi çalıştıran işletmeler gelir vergisi ödemeyecekler. Yurt dışında faaliyet gösteren firmalarımızın insanlarımızı istihdam etmelerini istiyoruz.