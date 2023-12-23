Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm paketinin detaylarını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1.5 milyon liralık destek paketinin detaylarını açıkladı. İstanbul'un depreme hazırlanması için yol haritasını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tartışmasız şekilde Türkiye'nin birincil meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir" dedi.

"Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyası ile toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır." ifadelerini kullandı.