Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek Afrika ülkelerine gönderilmesine yönelik somut adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya şöyle:
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.
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