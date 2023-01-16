Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya şöyle:

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.