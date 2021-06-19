Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bırakın gidenler gitsin! Hiç umursamayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatındaki programa katılıyor. "Bu sıradan bir parti değildir" diyen Erdoğan, "Biz bir tüzük kuruluşu değiliz, biz dava partisiyiz. Çünkü biz yola çıkarken ne dedik: Pazara kadar değil, mezara kadar. Bırakın gidenler gitsin! Hiç umursamayın." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Antalya'da bugün bir otelin açılış törenini gerçekleştirdik. 1.5 milyar dolarlık bir yatırım.

Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Salı günü inşallah Rusya'dan da turistler ülkemize gelecek. Almanya aynı şekilde, İngiltere'de sıkıntı var, inşallah ben konuşacağım. Hollanda'dan iyi sesler aldık. Biz tüm insanlığa kapılarımızı en güzel şekilde açtık.

TURİZMDE 70 MİLYON HEDEFİ

Geçen sene 16 milyon turiste ulaştık, bu sene daha iyi olacak. Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir.

Bu şehir sadece bizim değil giderek tüm dünyanın göz bebeği haline dönüşüyor.

Bugün Antalya'da hükümet yatırımları konusunda en küçük bir aksama söz konusu değildir, ancak yerel yönetimlerde sorun var.

Antalya AK Parti'nin yüzde 20'den yüzde 50'lere geldiği bir yerdir. Antalya'daki teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ben burada özellikle bir kaç başlığı belirtmek istiyorum.

BIRAKIN GİDENLER GİTSİN HİÇ UMURSAMAYIN!

Ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Gerek milletvekilleri gerek tüm ilçe teşkilatı, kardeşçe (kıskanma yok, birbiri hakkında ileri geri konuşma yok) çalışacak. Genel başkanınız olarak söylüyorum birbirinizi Allah için seveceksiniz.

Bu sıradan bir parti değildir. Biz bir tüzük kuruluşu değiliz, biz dava partisiyiz. Çünkü biz yola çıkarken ne dedik: Pazara kadar değil, mezara kadar. Bırakın gidenler gitsin! Hiç umursamayın.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 2023 MESAJI

Antalya'nın altını üstüne getirip çalışmanız gerekiyor. Belediye Başkanları yine aynı şekilde Antalya'nın altını üstüne getirip çalışması gerekiyor. Biz 2023 seçimleri için stardımızı verdik. Ülkemizdeki 26 milyon hanenin hepsine ana kademe teşkilatlarımızla gençlik kollarımızla mutlaka gireceğiz. Buna var mısınız?

PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE BERABERLER

Dağdaki teröristlerle bir gün beraber olanlara benim milletimin yol vermesi mümkün değil. Ben milletime sesleniyorum. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlarla benim milletimin yol vermesi mümkün değildir.

Bunların adı millet ittifakı, milletle alakaları yok!

HEDEF TÜRKİYE!

Gezi'de mesele ağaç değildi. 17/25 Aralık'ta mesele hukuk değildi... Kesintisiz şekilde yaşadığımız bu saldırılarda hedef Türkiye'dir.

AMİRALLERİN HESAPLARI SORULUYOR!

Bu süreçte gece yarısı bildirilerinden, suç örgütü mensuplarına kadar her aracı kullandılar. 100'e kadar emekli amiralin hesabı soruluyor. Siz yanlış yaptıkça bu ülke sizden hesap soracak.

İZMİR HDP BİNASINDAKİ SALDIRI

Provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz.