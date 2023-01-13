"Çöpçülere" kötü haber! İngiltere yasaklıyor!

İngiltere hükümeti tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsilerin kullanımının yasaklanacağını açıkladı.

Çevre, Gıda ve Kırsal İşleri Bakanlığı (DEFRA), sektör temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile yaptığı uzun görüşmelerden sonra yasağı onayladı. Yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz bilinmiyor. Son yasak süpermarketlerde ya da mağazalarda satılan ürünlerdeki tek kullanımlık plastik ambalajları ise kapsamıyor.

Avrupa Birincisi Türkiye

Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların miktarı 2004'ten bu yana 196 kat arttı. Eurostat verilerine göre Avrupa’nın plastik çöpünü en çok alan ülke Türkiye. Türkiye yalnızca Avrupa’dan 2020'de yaklaşık 660.000 ton plastik atık ithal etti.