Çöl tozları geliyor, Uzmanlardan vatandaşlara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Çöl tozları etkili olacak

Önümüzdeki günlerde ise bahar aylarında sıklıkla görülen çöl tozlarının yurdun batısında görülmesi bekleniyor. 2-3 içinde Akdeniz ve Batı Ege kıyılarında çöz tozlarının daha yoğun olması bekleniyor.

Sahra Çölü üzerinden gelmesi beklenen çöl tozunun yurdun batısında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çöl tozları nasıl oluşur?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen çöl tozlarının oluşumuyla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Mart, nisan ve mayıs aylarında çöl tozlarının gerçekleşmesinin normal bir durum olduğunu ifade eden Bozyurt, "Bu doğa olayı normaldir. Bu rüzgarların Mısır ve Libya taraflarında diğer bir adı 'Hamsin' rüzgarıdır. Kuzey Yarım Küre şu an bahar mevsimini yaşıyor. Güneşin gelme açısında göre bir ısınma söz konusu. Sıcaklığın ekvatordan yukarı enlemlere doğru taşınması lazım. Bu sıcaklık taşınmaları da hava akımlarıyla gerçekleşecek. Güneyden kuzeye ilerleyen hava akımları da tozları birlikte götürür. Çöl tozları bu şekilde gerçekleşir. Olağan bir durumdur bunlar" sözleriyle çöl tozlarının oluşum sürecini anlattı.

Yararları nedir?

Çöl tozlarının ekosistem için de faydaları mevcut. Özellikle bitkiler ve deniz canlıları için.

Okan Bozyurt, çöl tozlarının içindeki demir oksalat adı verilen maddenin faydalı olduğunu söyledi. Yağmurla birlikte toprağa düşen bu faydalı maddenin azot görevi gördüğünü ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Yapay gübre olarak toprağın da verimini artırıyor. Bilinçli çiftçiler bu çöl tozlarına çok sevinir. Çamur yağmuruna maruz kalan insanların saç dipleri de çok güçlenir. İçinde demir maddesi olduğu için besleyici özelliktedir."

"Deniz ekosistemi açısından önemli"

Deniz canlıları için de fayda sağladığına işaret eden Bozyurt, "Denizler için de faydası olur çöl tozlarının. Denizdeki mikroorganizmalar beslenir. Planktonlar başta olmak üzere... Bunlar beslendiği zaman balıkların da işine gelir. Bütün besin zinciri planktonlardan başlıyor. Küçük balıklar planktonlardan büyük balıklar da küçük balıklardan besleniyor. Zincir bu şekilde devam ediyor. Deniz ekosistemi açısından önemlidir" diyor.

Solunum rahatsızlıkları olanlar dikkat

Çöl tozlarının görüldüğü günler, üst solunum yollarından rahatsız olanlar ve astım hastaları için daha dikkat etmeleri dönem. Çünkü çöl tozlarının içindeki bazı mikroorganizmalar solunum yolu rahatsızlarına zarar verebilir.

Bozyurt vatandaşların dikkat etmesini belirterek, "Küçük enfeksiyonlara ve astım ataklarına neden olabilir. Bu tip rahatsızlıkları olanların çöl tozlarının görüldüğü günlerde dışarı çıkmalarını tavsiye etmiyoruz" dedi.