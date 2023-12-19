Cimbom'un yıldızı takımdan ayrılıyor mu?
Dünya devi, devre arasında Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibinin yıldız oyuncu için düşündüğü yıllık ücretin 8 milyon euro olduğu öğrenildi.
Geçen sezondan beri Galatasaray'da attığı gollerle rekorlar kıran, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi bu sezon da gollerine devam ediyor.
25 maçta 17 gol attı
Bu sezon başında bonservisi ile Galatasaray'a katılan Mauro Icardi, 25 maçta 17 gol atarken, 6 da asist katkısı yaptı.
Real Madrid harekete geçti
Icardi'nin bu performansı, forvetinden verim alamayan Real Madrid'in dikkatini çekti.
Marca'nın haberine göre Real Madrid, Mauro Icardi'yi devre arasında kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
8 milyon Euro kazanacak
Habere göre Icardi, Real Madrid'e imza atması halinde 8 milyon Euro ve bonus kazanacak. 30 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 6 milyon Euro kazanıyor.
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