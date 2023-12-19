Cimbom'un yıldızı takımdan ayrılıyor mu?

Geçen sezondan beri Galatasaray'da attığı gollerle rekorlar kıran, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi bu sezon da gollerine devam ediyor.

25 maçta 17 gol attı

Bu sezon başında bonservisi ile Galatasaray'a katılan Mauro Icardi, 25 maçta 17 gol atarken, 6 da asist katkısı yaptı.

Real Madrid harekete geçti

Icardi'nin bu performansı, forvetinden verim alamayan Real Madrid'in dikkatini çekti.

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Mauro Icardi'yi devre arasında kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

8 milyon Euro kazanacak

Habere göre Icardi, Real Madrid'e imza atması halinde 8 milyon Euro ve bonus kazanacak. 30 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 6 milyon Euro kazanıyor.