Cimbom'un Icardi planı belli oldu! Bonservis ödenmeyecek

İstanbul'da kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Mauro İcardi için Galatasaray, Fransa'ya temsilci göndermeye hazırlanıyor.Hedef, PSG ile bir yıl daha sözleşmesi olan futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden almak.

Aslan, 8 milyon Euro maaşı olan ve vergilerle birlikte Fransa ekibine maliyeti 13 milyon Euro'yu bulan Icardi için PSG'ye, 'Bonservis bedeli vermeyelim, sizi de bu maliyetten kurtaralım' diyecek. Taraflar arasındaki pazarlık önümüzdeki hafta resmen başlayacak.

"Sezon sonu görüşürüz"

Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen İcardi, geleceğiyle ilgili maç sonunda konuştu. Arjantinli oyuncu, "Ligin bitmesine daha birçok maç var. Sezon bitsin, sonra konuşuruz diye anlaşmıştık. Son maçtan sonra başkan ve yönetimle mutlaka konuşma yapılır" dedi. G.Saray, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için PSG'yle görüşmelerini sürdürüyor.