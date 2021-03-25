CHP'ye üye olmayana yardım yok
Son günlerde CHP'ye yakın medya 'Güneydoğu'da AK Parti'den kopuş başladı" başlıkları atmaya başlamıştı. Bu iddianın esbabı mucibesi ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonuna yardım bahanesi ile toplanan kadınların şart olarak da CHP'ye üye kaydedildiği iddia edildi.
Son günlerde CHP'ye yakın medya 'Güneydoğu'da AK Parti'den kopuş başladı" başlıkları atmaya başlamıştı. Bu iddianın esbabı mucibesi ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonuna yardım bahanesi ile toplanan kadınların şart olarak da CHP'ye üye kaydedildiği iddia edildi. Özellikle de okuma yazma bilmeyen kadınlara "Gıda yardımı" yapacağız denilerek parti üyelik formlarının imzalattırıldığı ileri sürüldü.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda
ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığı iddiası üzerine çok sayıda vatandaş
bahsedilen yere gitti.
Ancak iddiaya göre, düğün salonuna gittiklerinde ilk olarak önlerine CHP antetli bir
belge konularak bunu imzalamaları istendi. Belge ise CHP üyelik formuydu. Son
birkaç günde çok sayıda kadının düğün salonuna geldiğini bazılarının durumun
farkına vararak yardım almadan ve evrakı doldurmadan oradan ayrıldığını
belirtildi.
İLKHA'nın haberine göre, durumu fark ederek formu doldurmayan kadınlar, gıda
yardımı için gittiklerini ancak düğün salonuna geldiklerinde farklı bir durumla
karşılaştıklarını söylediler.
Düğün salonuna erkeklerin girmesine izin verilmediğini belirten kadınlar bu
durumun özellikle okuma yazma bilmeyenlerin aleyhlerinde kullanılarak önlerine
"yardım kaydı" adı altında CHP üyelik formunun konulduğunu ileri sürdüler.
Okuma yazması olmayanların formdan habersiz olarak kimlik fotokopilerini
verdiklerini ve imza attıklarını söyleyen kadınlar, yardımın ne zaman yapılacağını
sorduklarında ise salondaki görevlilerin "ramazan ayında dağıtılacağını"
söylediklerini ifade ettiler.
Kadınlar, ayrıca okur yazar olmayanların önüne konulan formun salondaki
görevliler tarafından doldurulduğunu da iddia ettiler.
CHP YÖNETİMİ: 'KENDİ ADINA DAĞITIYOR'
İddiaların sorulduğu CHP Basından Sorumlu Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı
Yunus Öztekin, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürüp "art niyet" taşıdığını
iddia etti.
Öztekin, söz konusu düğün salonunun CHP İl Başkanlığı Örgütten Sorumlu İl
Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal'a ait olduğunu belirterek, iddialar üzerine
görüştüğü Usal'ın, kendisine "üyelik formunun doldurtulduğu iddiaları üzerine
yardımları durdurduğunu" söylediğini belirtti.
Öztekin, "Zaten kendisi bu yardımları yıllardır yapıyor. Bu yardımları bizim adımız
altında da değil, partili olmasına rağmen kendi adına dağıtıyor." diyerek
yardımlarla ilgilerinin olmadığını ileri sürdü.
Öztekin ayrıca, "üyeliklerin tamamını partide yaptıklarını" savundu.
CHP MEDYASI KOPUŞ DİYE YANSITTI
Yardım adı altında ve özellikle de okuma yazma bilmeyen kadınların üye kaydının
yapıldığının ortaya çıkarken, CHP medyası da bu durumu AK Parti'den kopuş
olarak yansıtma gayreti içine girdi.
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