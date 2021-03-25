CHP'ye üye olmayana yardım yok

Son günlerde CHP'ye yakın medya 'Güneydoğu'da AK Parti'den kopuş başladı" başlıkları atmaya başlamıştı. Bu iddianın esbabı mucibesi ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonuna yardım bahanesi ile toplanan kadınların şart olarak da CHP'ye üye kaydedildiği iddia edildi. Özellikle de okuma yazma bilmeyen kadınlara "Gıda yardımı" yapacağız denilerek parti üyelik formlarının imzalattırıldığı ileri sürüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda

ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığı iddiası üzerine çok sayıda vatandaş

bahsedilen yere gitti.

Ancak iddiaya göre, düğün salonuna gittiklerinde ilk olarak önlerine CHP antetli bir

belge konularak bunu imzalamaları istendi. Belge ise CHP üyelik formuydu. Son

birkaç günde çok sayıda kadının düğün salonuna geldiğini bazılarının durumun

farkına vararak yardım almadan ve evrakı doldurmadan oradan ayrıldığını

belirtildi.

İLKHA'nın haberine göre, durumu fark ederek formu doldurmayan kadınlar, gıda

yardımı için gittiklerini ancak düğün salonuna geldiklerinde farklı bir durumla

karşılaştıklarını söylediler.

Düğün salonuna erkeklerin girmesine izin verilmediğini belirten kadınlar bu

durumun özellikle okuma yazma bilmeyenlerin aleyhlerinde kullanılarak önlerine

"yardım kaydı" adı altında CHP üyelik formunun konulduğunu ileri sürdüler.

Okuma yazması olmayanların formdan habersiz olarak kimlik fotokopilerini

verdiklerini ve imza attıklarını söyleyen kadınlar, yardımın ne zaman yapılacağını

sorduklarında ise salondaki görevlilerin "ramazan ayında dağıtılacağını"

söylediklerini ifade ettiler.

Kadınlar, ayrıca okur yazar olmayanların önüne konulan formun salondaki

görevliler tarafından doldurulduğunu da iddia ettiler.

CHP YÖNETİMİ: 'KENDİ ADINA DAĞITIYOR'

İddiaların sorulduğu CHP Basından Sorumlu Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı

Yunus Öztekin, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürüp "art niyet" taşıdığını

iddia etti.

Öztekin, söz konusu düğün salonunun CHP İl Başkanlığı Örgütten Sorumlu İl

Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal'a ait olduğunu belirterek, iddialar üzerine

görüştüğü Usal'ın, kendisine "üyelik formunun doldurtulduğu iddiaları üzerine

yardımları durdurduğunu" söylediğini belirtti.

Öztekin, "Zaten kendisi bu yardımları yıllardır yapıyor. Bu yardımları bizim adımız

altında da değil, partili olmasına rağmen kendi adına dağıtıyor." diyerek

yardımlarla ilgilerinin olmadığını ileri sürdü.

Öztekin ayrıca, "üyeliklerin tamamını partide yaptıklarını" savundu.

CHP MEDYASI KOPUŞ DİYE YANSITTI

Yardım adı altında ve özellikle de okuma yazma bilmeyen kadınların üye kaydının

yapıldığının ortaya çıkarken, CHP medyası da bu durumu AK Parti'den kopuş

olarak yansıtma gayreti içine girdi.