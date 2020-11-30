CHP'li yöneticinin 23 yaşındaki kıza tacizinde şok gelişme

CHP'de adeta bomba etkisi meydana getiren taciz ve tecavüz girişimi skandalına ilişkin CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 23 yaşındaki Z.Y.’yi darp ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. CHP'yi sarsan skandala ilişkin SABAH'ın ulaştığı bilgiler adeta taciz ve tecavüz girişimi şokunu katmerledi.

CHP'deki cinsel taciz skandalında şoke eden bilgiler... CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza alakoyma, cinsel taciz, şiddet ve tecavüz girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Karagöz'ün gözaltına alındığı, ardından da tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. Ancak skandal bununla bitmedi. Partide durumu bilip susan, tacizciye değil mağdura baskı yapan isimlerin olduğu ayrıntısı ise adeta pes dedirtti.

KAFTANCIOĞLU'NUN KONTENJANINDAN LİSTEYE GİRDİ

Karagöz'ün ilçe teşkilatına, Kaftancıoğlu'nun kontenjanından girdiği belirtiliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu belirtilen Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karagöz'ün 23 yaşındaki genç kıza aynı gün saatlerce dehşeti yaşattığı öğrenildi. Önce alıkoyma, ardından şiddet, taciz ve tecavüz girişimi ile devam eden gün olay yerinden farklı bir noktada son buldu. İşte ayrıntılar;

MADĞUR KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU

U.K.'nın kendisini arkadaşının işyerine götürdüğünü söyleyen Z.Y., ifadesinde şunları söyledi: "Müzisyen arkadaşım dükkan önünde bekliyordu. Yaklaşık bir saat üçümüz beraber oturduk. Arkadaşımın işi çıkmasından dolayı yanımızdan ayrıldı. U.K. ile yarım saat baş başa oturduk. Cafede hiç kimse kalmamıştı.

Adeta kabusu yaşayan genç kız o anları şöyle anlattı

"PANTOLONUMU İNDİRDİ..."

İşyeri U.K'nın arkadaşı olduğundan çalışanlarda yoktu. Ben sonra kalkmak istedim ama o kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum. Gitmek için ayağa kalktığımda U.K. beni kendisine çekip koltuğun üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi, öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü burada tekme tokat darp etti. Pantolonumu aşağı indirdi üzerimde bulunan kıyafetimi de yukarı kaldırdı, sonra kendi pantolonunu aşağı indirdi. Saçlarımdan tutarak kafamı aşağı bastırdı ve cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada aynaya bakarak kendini tatmin etti."

"TUVALETE GÖTÜRDÜ, KALKMAK İSTEDİĞİMDE"

İddiaya göre, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na giden Z.Y. (23) Umut Kargöz tarafından taciz edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Z.Y. ifadesinde, "Kalkmak istediğimde izin vermedi. Beni zorla çekip koltuğa oturttu. Ben de masadaki bardağı alıp kafasında kırdım. Sinirlenerek beni saçımdan sürükleyip, tuvalete götürdü. Burada tekme tokat darp etti. Ardından taciz etti" dedi.

OLAYI KAPATMAK İÇİN ÜST DÜZEY İSİMLER DEVREYE GİRDİ!

Polis tarafından gözaltına alınan Umut Karagöz, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, CHP'li yetkililerin, olayın basına yansımaması için devreye girdiği ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi. Olayı kapatmak için, üst düzey isimlerin de devrede olduğu kaydedildi. Bu gelişmenin ardından, Eylem Şahlar Süsem isimli Maltepeli bir kadın, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na bir çağrıda bulundu:

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, yönetime kendi kontenjanından giren Karagöz'ün bilgilerini internet sitesinden kaldırttı.

"DERHAL PARTİDEN ATIN!"

"Adını cumhuriyetten alan bir partide ilçe başkan yardımcısı sıfatı olan bir kişi, bir kadına cinsel saldırıda bulunuyor ve tutuklanıyor, fakat herkes sus pus. Adeta üstü kapatılıyor. Eminim ki bu dışarıdan, hiç tanımadığımız bir erkek tarafından yapılmış olsaydı, bu partinin tüm kademeleri kınar ve teşhir ederdi. Fakat kendi içinden çıkınca herkes hiç yaşanmamış gibi ölüm uykusunda adeta."

CHP'Lİ ESKİ VEKİLDEN TEPKİ: İNSANLIK DIŞI BİR SUÇ

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da insanlık dışı bir suç işleyen Karagöz'ün derhal partiden atılması gerektiğini söyledi. CHP'nin tecavüzleri protesto ettiği eylemlerinde boy gösteren Karagöz, geçtiğimiz günlerde Maltepe Meydanı'nda 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kırmızı şemsiye dağıtmıştı.