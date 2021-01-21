CHP'li Seyit Torun: “Bizim arkadaşlarımıza, bize destek verenlere öncelik vereceğiz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, katıldığı bir televizyon programında “Bizim arkadaşlarımıza, bize destek verenlere öncelik vereceğiz” ifadelerini kullandı. Torun’un bu itirafı CHP’deki liyakat kavramının içinin boş olduğunu gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan CHP'lilere 'öncelik' açıklaması!



"Liyakate dayalı bir çalışma uygulayacağız. Ama bu demek değildir ki bizim arkadaşlarımızı, bizi destekleyenleri ihmal edeceğiz. Tabi ki önceliği onlara vereceğiz." pic.twitter.com/pCx3xfkmJl — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 21, 2021

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana likayat naraları atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği ile yaptığının bir olmadığı Sayıştay raporlarında ortaya çıkmıştı.

Sayıştay raporuna göre CHP'li belediyelerde sınavla atama yapılacak memur kadrolarının sınavsız bir şekilde CHP'liler ile doldurulduğu ortaya çıkmıştı.

DİĞER PARTİLİLER DURUMDAN RAHATSIZ

Parti içerisindeki ekipçilikten rahatsız olan CHP'li milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'na yazıdığı mektupta ekipçilikten bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"EKİPÇİLİK: CHP içindeki bazı yöneticiler eylemleriyle partiyi halkın gözünde marjinalleştirmektedir. 2020 Kurultayı, bu marjinal 2. Cumhuriyetçi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur. Şahsi iktidar hesapları liyakate önem vermeyen anlayışla birleşerek birlik beraberliği, sevgi ve saygıyı zedelemiştir. Makam elde etme veya koruma çabasının zedelediği ilişkiler takım ruhuna olumsuz etki etmekte, partiyi toplum nezdinde gerçek bir umut olmaktan uzaklaştırmaktadır. Partinin küstürülen bütün evlatlarına kucak açılmalı, hepsi iktidar yürüyüşüne ortak edilmelidir"

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEYİT TORUN'DAN FLAŞ LİKAYAT İTİRAFI

Tüm bu gelişmeler CHP'de liyakat anlayışının gösterişte olduğunu gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yardımcısı Seyit Torun'dan vahameti doğrular nitelikte bir itiraf daha geldi.

Partinin medya kuruluşu Halk TV'de katıldığı bir program moderatörün sorduğu liyakat sorusuna cevap veren Torun, "Liyakata dayalı bir çalışma uygulayacağız. Bu demek değil ki bizim arkadaşlarımızı, bize destek verenleri ihmal edeceğiz. Tabiki önceliği onlara vereceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'DE LİYAKAT PARTİ YANDAŞLARINA KADAR

Torun'un bu açıklaması özellikle her seçimde partinin tek dayanak noktası olan 'liyakat'in aslında CHP'ye kadar olduğunu gözler önüne serdi.