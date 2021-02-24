Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamalarına inandıklarını ifade eden Özel, terör örgütü PKK'nın vatandaşları katletmesine sessiz kalarak, hükümeti eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gara'da vatandaşları kimin öldürdüğünün önemli olmadığını ifade etti. Özel, 'Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği' dedi.

Gara'da 13 vatandaşımızın PKK tarafından kalleşçe katledilmesini adeta fırsat bilip ellerini ovuşturarak hükümete saldıran HDP, terör örgütüne tek bir laf bile etmedi.

CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldığı bir canlı yayında skandal ifadelerle hükümeti eleştirerek, terörün siyasi ayağa HDP'ye destek verdi.

CHP'li Özgür Özel'den skandal Gara açıklaması



🔹Özel, terör örgütü PKK'nın vatandaşları katletmesine sessiz kalarak, hükümeti eleştirdi.

🔹Özel "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil" ifadelerini kullandı.



📎https://t.co/6tvKfBRwW1 pic.twitter.com/4DWH5Mh7vS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 24, 2021

ESAS MESELE KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞİL

Skandal ifadelerle terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamı görmezden gelen Özel, "Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği" dedi.