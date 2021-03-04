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CHP'li Faik Öztrak'ın Bosna açıklamasına tepki yağdı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sırpların Boşnaklara uyguladığı soykırımı 'iç savaş' olarak olarak değerlendirdi. Bu sözlere Boşnaklar sert tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bosna'da şehit edilen Müslümanların 'iç savaşta öldürüldüğünü' söyledi.

Öztrak'ın açıklamalarına Boşnaklar tepki gösterdi.

Sosyal medyada Boşnaklar hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Faik Öztrak yapmış olduğunuz basın toplantısındaki Bosna Hersek hakkındaki tarihi hatayı düzeltmeniz dileğiyle" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

1992-1995 yılları arasında Bosna'da yaşanan büyük savaş büyük soykırım bir iç savaş değildir. Halkı soykırımla yok etme projesidir. Bunu yapan ülkeler emperyalizmin tetikçisi ve büyük Sırbistan hayallerini kuran Sırp cumhuriyetidir. Yani Bir İç Savaş Değildir.

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