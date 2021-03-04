CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bosna'da şehit edilen Müslümanların 'iç savaşta öldürüldüğünü' söyledi.

Öztrak'ın açıklamalarına Boşnaklar tepki gösterdi.

Sosyal medyada Boşnaklar hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Faik Öztrak yapmış olduğunuz basın toplantısındaki Bosna Hersek hakkındaki tarihi hatayı düzeltmeniz dileğiyle" denilerek şu ifadeler kullanıldı:

CHP'li Faik Öztrak'ın Bosna açıklamasına tepki yağdı



🔹CHP'li Öztrak, Sırpların Boşnaklara uyguladığı soykırımı 'iç savaş' olarak olarak değerlendirdi.

🔹Boşnaklar bu sözlere sert tepki gösterdi, 'Bosna'da yaşanan soykırım bir iç savaş değildir.'



📎https://t.co/IKfqX8qyF9 pic.twitter.com/WBkK4krpi5 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 4, 2021

1992-1995 yılları arasında Bosna'da yaşanan büyük savaş büyük soykırım bir iç savaş değildir. Halkı soykırımla yok etme projesidir. Bunu yapan ülkeler emperyalizmin tetikçisi ve büyük Sırbistan hayallerini kuran Sırp cumhuriyetidir. Yani Bir İç Savaş Değildir.