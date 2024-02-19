CHP’de Hatay krizi, son dakikalarda çözüldü!

Deprem anmasında yaşanan protestolarla kriz haline gelen Hatay adayı, listelerin teslimine saatler kala belirlendi. Lütfü Savaş ile 2 defa görüşen Özgür Özel, kararı MYK ile görüşerek netleştirdi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sert şekilde eleştirdiği kriz sonucunda Hatay adayı Lütfü Savaş olarak belirlendi.

Hatay’da 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yaşanan protestolarla CHP’nin adayı Lütfü Savaş’ın durumu tekrar ele alınmıştı. Yoğun tepkiler nedeniyle tekrar aday yapılmaması gündeme gelen Savaş’ın yerine CHP yönetimi, bölgede tekrar anket yaptırdı.

Kılıçdaroğlu’da eleştirdi

Bu arada gündeme gelen çeşitli isimlere teklifte götüren CHP yönetiminin tıkanmasını, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’da eleştirmişti. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler Hatay ve diğer aday seçiminin de yaşanan gerginliklerin parti içinde parçalanmalara neden olduğuna dikkat çekmiş, “Kemal beyde bu yaşanan sıkıntıdan oldukça rahatsız” yorumunda bulunmuşlardı.

Özel, anketlerle Hatay gerçeğini görebildi

Bu arada belediye seçimleri için belirlenen adayların tanıtımında adı okunmayan ve kongre salonuna çağrılmadığı öğrenilen Savaş’a, bazı parti yöneticilerinin çekilmesi yönünde telkinlerde bulunduğu da iddia edildi.

Bugün Özel’in CHP Genel Merkezi’ne davet ettiği Savaş ile 2 görüşme yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre ilk görüşmede Savaş’a “Adaylıktan çekil, yeni adayı beraber belirleyelim. Önemli olan Hatay’ın kazanılması” diyen Özgür Özel, çekilmesi istedi. Ancak, bu teklifi kesin bir dille rededen Savaş, “Elinizdeki bilgiler Hatay gerçeğini yansıtmıyor. Ben Hatay’ı kazanırım. Affımı istiyorum. Ben gerekirse bağımsız aday olacağım” dedi.

MYK’ya danıştı

Bu sözler üzerine Savaş’tan 2 saat süre isteyen Özel, MYK’yı toplayarak son kararı vermek için partinin yetkili organındaki arkadaşlarıyla son kez Hatay’ın durumunu ele aldı. Savaş’ın kararlı olduğunu ve bağımsız da olsa tekrar aday olacağını ifade eden Özel, MYK üyelerinden tek tek görüşlerini aldı.

Kılıçdaroğlu’nu mumla arattılar

Aday belirleme sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu mumla aratan Özgür Özel yönetimi, Hatay’a ilişkin krizi büyüterek son saatlere kadar taşıdı. Genel Merkez’de yapılan uzun görüşmeler sonucunda Özel yönetimi adaylık için belirlenen 20 Şubat saat 17.00’ye saatler kala ancak sonuçlandırdı. Özel, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını Lütfü Savaş olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Lütfü Savaş'ın adaylığı devam ediyor

CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.