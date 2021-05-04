CHP Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı parti üyesi bir kadını taciz etti

CHP yine taciz iddiaları ile gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E., iddiaya göre parti üyesi bir kadını taciz etti. M.E.E., CHP Çatalca İlçe Yönetimi’nin isteğiyle görevinden istifa etti.

MESAJLARLA TACİZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanlığı’nda taciz iddiası ortalığı karıştırdı. İddialara göre ilçe başkan yardımcısı M.E.E., parti üyesi S.O.’yu telefonla mesaj atarak taciz etti.

İSTİFASI İSTENDİ

S.O.’nun ilçe yönetimine durumu iletmesi üzerine M.E.E.’nin istifası istendi. Görevinde istifa eden M.E.E.’nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.