ÇEVREFEST'te 'İklim Tüneli' yoğun ilgi odağı oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ÇEVREFEST, “Hepimizin Bir Dünyası Var” temasıyla son gününde de yoğun katılımla devam ediyor. 9 Haziran Pazar günü (bugün) sona erecek olan etkinlik için alana gelen vatandaşlar; iklim değişikliği, çevre ve Sıfır Atık konularında açılan stantlarda bilgilendiriliyor.

ÜÇ BOYUTLU ‘İKLİM TÜNELİ’ ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

İklim değişikliğinin sonuçlarının gözler önüne serilmesi ve bununla mücadelede farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik alanına kurulan üç boyutlu ‘İklim Tüneli’ ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İlk olarak tünele giren vatandaşlar, güneşli bir hava ile karşılaşırken, tünelin devamında ise iklim değişikliğiyle şiddetli yağışlar ve kuraklıklar gösteriliyor. Ses ve değişen görüntülerle gerçeğe yakın şekilde canlandırılan iklim değişikliği ve sonuçları, gelen ziyaretçilerde farkındalık oluşturuyor.

“KİTAP FUARI, KİTAP OKUMA HEVESİMİZİ ARTTIRDI”

ÇEVREFEST’i ailesiyle beraber ziyaret eden 10 yaşındaki Gizem Demir, etkinliklerin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Bizim için eğitici oldu. Kitap fuarı, kitap okuma hevesimizi arttırdı. Oyun alanlarında da çok güzel eğlendim. İklim Tüneli’ni de çok beğendim. Kuraklığın anlatımı, geleceğimiz için beni tedirgin etti. Ancak, yine burayı çok sevdim.” dedi.

“HER SENE YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Çocuklarıyla birlikte ÇEVREFEST’e gelen Fatma Aydoğdu da etkinlik alanını çok beğendiğini söyledi. Aydoğdu, “İlk defa böyle bir etkinliğe geldim. Her sene yapılmasını istiyoruz. İklim Tüneline girdiğimizde görselleri çok beğendik. Burası, çocuklarım için de güzel bir anı olarak kalacak.” ifadelerini kullandı.

“GERİ DÖNÜŞÜME ÖNEM VERİYORUZ”

Ailecek geri dönüşüme önem verdiklerini ifade eden Ahmet İpek ise, “Evdeki atık pillerin ve çöplerin ayrıştırılmasına, geri dönüşüme önem veriyoruz. ÇEVREFEST’İ de gezdik, farkındalığımız daha da arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından bilgilendirilmeler yapıldı. Bizim için verimli ve güzel geçti.” dedi. İklim Tünelini çok beğendiklerini kaydeden İpek, “İklim Tünelini gezdiğimizde ses ve görüntüler çok etkileyiciydi. Canlı yaşamış gibi olduk. Kuraklığı görünce insan bir tuhaf oluyor. Bunun için yapmamız gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkes üzerine düşen görevi yaparsa dünya daha da güzel olur. Bu güzel etkinlik içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇEVRECİ OYUN ALANLARI KURULDU

Etkinlik alanında, çocukların doyasıya eğlenerek vakit geçirebilmesi için çevre ve Sıfır Atık uygulamalı atölyeler ile oyun alanları da yer alıyor. Türkiye’nin yeşil kalkınmasının teminatı olan çocuklar, kurulan oyun alanlarında çevre konusunda bilinçlendirici atölyelerde oyunlar oynayıp, güzel vakit geçiriyor.