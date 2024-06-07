ÇEVREFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından dün Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde açılışı gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST, 2’nci gününde de yoğun katılımlı geçiyor. “Hepimizin Bir Dünyası Var” temasıyla düzenlenen ve 9 Haziran’a kadar sürecek etkinliklerde, belediyelerin çevre stantları da vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

39 BELEDİYE STANTINDA VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

70 çevre standının bulunduğu etkinliklerde; çevre, Sıfır Atık ve yenilenebilir enerji projeleriyle öne çıkan 39 belediyenin stantlarında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor. Çevre kaynaklarının israf etmeden kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran “Sıfır Atık” hareketine ilişkin çalışmalar Belediyeler tarafından artarak devam ederken; dikkat çeken belediye stantlarından bazıları şunlar:

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLAR İÇİN SPORU EĞLENCELİ HALE GETİRİYOR

Hurdaya dönen araç parçalarından yapılan robot görünümlü maketlerin yer aldığı Düzce Belediyesi’nin standında, tamamı hurdadan yapılan ‘motosiklet robot’ ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin zenginliklerini, Belediyenin çevreci yatırımlarını ve iyi uygulamalarını tüm katılımcılara tanıtma imkânı buluyor. Belediye tarafından ayrıca çocuklara spor sevgisi kazandırmak ve sporu eğlenceli hale getirmek amacıyla parkur kuruldu. Çocuklar, kurulan parkurda eğlenerek zaman geçiriyor.

ATIKLARDAN ELDE EDİLEN ENERJİYLE ÇİÇEKLER YETİŞİYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin standında da atıklardan üretilen elektrik enerjisi kullanılarak yetişen seradaki çiçekler vatandaşlara dağıtılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin standında da atık tuvalet kağıdı rulolarının üzerine baykuş resimleri çizilmesiyle oluşturulan uygulamalar bulunuyor.

ATIK KARTONDAN ANKARA KALESİ MAKETİ

Sincan Belediyesi’nin standı da ÇEVREFEST’te yerini aldı. Temizlik amaçlı sirke ve solucan gübresinin tanıtıldığı stant, vatandaşların ilgi odağı oluyor. Altındağ Belediyesi stadında plastik, karton, elektronik, metal, cam, ahşap atıkların geri dönüştürülerek yapıldığı maketler yer alıyor. Stantta atık kartondan yapılan Ankara Kalesi maketi ise ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Ayrıca, Millet Bahçesi içerisinde yer alan Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde çocuklara ‘Sıfır Atık’ eğitimi veriliyor.

GERİ DÖNÜŞEN ATIKLAR, ÇOCUKLARA OYUNCAK OLDU

Erzurum Palandöken Belediyesi standında ise metallerin geri dönüştürülmesiyle yapılan pota şeklinde çöp kutusu yer alıyor. Çocuklar bir taraftan geri dönüşüm kutularına atıklarını atarken; bir taraftan da görevliler tarafından onlara geri dönüşümden yapılan oyuncaklar hediye ediliyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği geri dönüşümden yapılan potalar, daha çok şehir merkezinde okullara yakın alanlarda kullanılıyor.

ZİYARETÇİLERE ZEYTİN FİDANI VE TIBBİ AROMATİK BİTKİ FİDELERİ DAĞITILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin standında ise çevre dostu çiftçi kart, denizlerin korunması ve temiz kalması için hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS), çevreyi korumaya yönelik tarımsal destek projeleri tanıtılıyor. Ziyaretçilere zeytin fidanı ve tıbbi aromatik bitki fideleri dağıtılırken; çevreyi korumaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sanal gerçeklik oyunu da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

KAĞIT VE KARTON ATIKLARINI GETİRENE TEMİZLİK ÜRÜNÜ HEDİYE EDİLİYOR

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi de çevre dostu projeleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Kağıt ve karton atıklarını getiren ziyaretçilere, ürünlerin gramajı ağırlığında uyguladığı puan sistemiyle temizlik ürünleri hediye edilirken; Sıfır Atık serüveni kutu oyunu, hikaye kitapları, çevreci çocuk oyun seti, düdük, rozet ve şapka gibi çeşitli hediyeler ile çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılanıyor.