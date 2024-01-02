Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 2023'te yoğun mesai!

2023, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin yaşandığı büyük felaketin yılı olarak hafızalara kazındı.

11 ilin etkilendiği felakette 680 bini konut, 170 bini iş yeri, depo ve ahır olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm hasar gördü.

Depremin ardından vatandaşları kalıcı konutlarına kavuşturmak için başlatılan "İnşa ve İhya" süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kontrolünde büyük bir hızla devam ediyor.

Deprem bölgesinde teslim edilen konutlar dışında, 207 bin bağımsız bölümün yapımına devam ediliyor. Şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere yapımına başlanacak 100 bin bağımsız bölümle birlikte toplam 307 bin bağımsız bölümün inşası ise kısa süre içinde başlayacak.

Deprem bölgesi için başlatılan Yerinde Dönüşüm projesi ile vatandaşlara konutlar için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi imkanı sunuldu. 2 yıl ödemesiz ve faizsiz şekilde 10 yıl vadeye bölünen krediler sayesinde vatandaşa kolay ödeme imkanı sunuldu. Yerinde Dönüşüm projesine şu ana kadar toplam 252 bin başvuru yapıldı.

600 bin riskli konutun bulunduğu İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren bakanlık, açıkladığı "Yarısı Bizden" kampanyası ile vatandaşlara, 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL'lik destek paketini devreye soktu.

Kentsel dönüşümün önünü açmak ve başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de depreme dayanıklı konutları hızla inşa edebilmek için "Kentsel Dönüşüm" yasasını hazırlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni yasayla birlikte sadece İstanbul'a özel bir genel müdürlük kurdu.

6 Şubat depremlerinin izlerini silmek ve Türkiye'yi deprem dayanıklı konutlara kavuşturmak için yoğun mesai harcayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yoğun mesainin yaşandığı bir yılı geride bıraktı.